AKP'DE ADAYLAR BELLİ OLDU!

4 BELEDİYE BAŞKANI DEĞİŞİYOR
Kandıra Belediye Başkan Adayı: Erol Ölmez
İzmit Belediye Başkan Adayı: Muharrem Tutuş
Kartepe Belediye Başkan Adayı: M. Mustafa Kocaman
Karamürsel Belediye Başkan Adayı: Mesut Çetinkaya
Başiskele Belediye Başkan Adayı: Yasin Özlü
Gölcük Belediye Başkan Adayı: Ali Yıldırım Sezer
Derince Belediye Başkan Adayı: İbrahim Şirin
Körfez Belediye Başkan Adayı: Şener Söğüt
Gebze Belediye Başkan Adayı: Zinnur Büyükgöz
Çayırova Belediye Başkan Adayı : Bünyamin Çiftçi
Darıca Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Bıyık
Dilovası Belediye Başkan Adayı: Ramazan Ömeroğlu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - Körfez azmi hocaya hayırlı olsun akıl tutulması bu olsa gerek Şener sögüt körfeze ne verdi ki tekrar aday yaptılar
Ak Partili - mustafa kocamana oy verirsem elim kırılsın ak partiliyim ama kesinlikle oy vermicem Allahım ona bir daha nasip etmesin AMİN.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.