CHP Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde aday belirleme mesaisini sürdüren CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle bugün yine toplandı. CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Kocaeli Barosu eski Başkanı Bahar Gültekin Candemir’in adının geçmesinin yanı sıra CHP Derince İlçe eski Başkanı Atasoy Bilgin’in de bizzat Genel Merkez tarafından davet edilerek teklif götürüldüğü biliniyordu. CHP MYK (Merkez Yönetim Kurulu) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Atasoy Bilgin olmasını kararlaştırdı. Karar, MYK’nın ardından toplanan Parti Meclisi’ne sunulacak ve görüşülecek. Parti Meclisi’nde görüşülmesinin ardından bugün Atasoy Bilgin’in adaylığının resmen duyurulması bekleniyor.

ATASOY BİLGİN KİMDİR?

Atasoy Bilgin, 1974 Kırşehir doğumlu, baba tarafından Artvinli. 1991 yılından beri Derince’de yaşayan Bilgin, Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu. Halen Derince’de mesleğini yapıyor.

CHP’den aday adaylığı için başvurusunu yapan Bilgin, 2004-2010 yılları arasında CHP ilçe başkanlığı yaptı. Daha sonra da hep CHP içinde aktif oldu. Geçen eylül ayında yeniden CHP ilçe başkanı seçilmeyi başardı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkan Aday Adayı olmak için bu görevinden istifa etmişti.

Derince’de Sertif Gökçe’nin aday olarak açıklanmasının ardından, Bilgin’in Kocaeli Büyükşehir Belediye Adaylığı gündeme gelmişti.