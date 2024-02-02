Fatma Kaplan Hürriyet'in rakibi belli oldu!

MUHARREM TUTUŞ KİMDİR?
Muharrem Tutuş, 1983 yılında İzmit'in Bekirdere bölgesinde doğmuş bir siyasetçi ve muhasebecidir. Evli ve üç çocuk babası olan Tutuş, Kocaeli Üniversitesi'nde Denetim, Muhasebe ve Finans bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. Meslek hayatına serbest muhasebeci mali müşavir olarak atılan Tutuş, 2012 yılından bu yana bu alanda hizmet vermektedir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Ww - Çok konuşuyordu
Can Cicek - fatma hanim simdidentebrikler
İzmitli - Akparti izmitte yanlış bir adayla boşa kürek çekiyor,Muharrem bey Akparti vizyonunu yansıtmıyor,Anlaşılan arkası güçlü ama ne yazıktır yenilgi kesin.Yani senin daha çakarlı mersoya daha çok var Muharrem bey...
Kandirali - Hürriyet, ezer geçer....
Emekçi - Hiç şansı yok. Ezecegiz. 10 ton su faturası 360 tl geliyor.her okumada zam yapıyorlar doymadılar
Hakan - Fatma hanımın rakibi değil yanından
Bile geçemezsin
Emekli - Bu iki başkan adayının İzmit Belediye başkanı olması imkansız.Hanımefendinin daha 2022 de askıya çıkardığı Arızlı bölgesindeki imar calışmasından haberi yok.Akp adayınızda genel başkanının emekli üzerindeki tutumundan dolayı şansı yok.En avantajlı bağımsız aday veya YRP
Serdal Türk - Önce sarayın satılığa çıkardığı Hazine arazilerini sattırmaz. ??
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.