02 Şub 2024 - 20:58- Siyaset G:

Fatma Kaplan Hürriyet'in rakibi belli oldu!

AKP yarın gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısı öncesi adayları aradı. AKP'nin İzmit Belediyesi adayı eski ilçe başkanı Muharrem Tutuş oldu.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Fatma Kaplan Hürriyet'in rakibi belli oldu! mask

MUHARREM TUTUŞ KİMDİR?

Muharrem Tutuş, 1983 yılında İzmit'in Bekirdere bölgesinde doğmuş bir siyasetçi ve muhasebecidir. Evli ve üç çocuk babası olan Tutuş, Kocaeli Üniversitesi'nde Denetim, Muhasebe ve Finans bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. Meslek hayatına serbest muhasebeci mali müşavir olarak atılan Tutuş, 2012 yılından bu yana bu alanda hizmet vermektedir.
#  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Adayı: Muharrem Tutuş, Muharrem Tutuş, yüksek, hizmet, çocuk, Bekirdere

02 Şub 2024 - 20:58 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(8)
06

İzmitli - Akparti izmitte yanlış bir adayla boşa kürek çekiyor,Muharrem bey Akparti vizyonunu yansıtmıyor,Anlaşılan arkası güçlü ama ne yazıktır yenilgi kesin.Yani senin daha çakarlı mersoya daha çok var Muharrem bey...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 22:40
04

Emekçi - Hiç şansı yok. Ezecegiz. 10 ton su faturası 360 tl geliyor.her okumada zam yapıyorlar doymadılar

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 21:35
03

Hakan - Fatma hanımın rakibi değil yanından

Bile geçemezsin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 21:20
02

Emekli - Bu iki başkan adayının İzmit Belediye başkanı olması imkansız.Hanımefendinin daha 2022 de askıya çıkardığı Arızlı bölgesindeki imar calışmasından haberi yok.Akp adayınızda genel başkanının emekli üzerindeki tutumundan dolayı şansı yok.En avantajlı bağımsız aday veya YRP

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 21:11
01

Serdal Türk - Önce sarayın satılığa çıkardığı Hazine arazilerini sattırmaz. ??

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 21:05
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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