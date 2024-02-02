DERİNCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İBRAHİM ŞİRİN KİMDİR?

İbrahim Şirin Kimdir?
25 Aralık 1976 tarihinde Derince'nin Çınarlı mahallesinde doğan İbrahim Şirin, çocukluk yıllarını bu mahallede geçirmiştir. İlk ve orta öğrenimini Derince'de tamamlamış, ardından İzmit Lisesi'nde eğitim almıştır. Eğitim hayatına devam ederek Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.
Siyasi kariyerine kamusal alanda çalışarak başlamış olan İbrahim Şirin, 2003-2014 yılları arasında bir kamu kuruluşunda işçi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda üniversite yıllarında Maliye Kulübü yönetim kurulu üyeliği gibi sosyal sorumluluk projelerinde de yer almıştır.
Çınarlı Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı ile Çınarlı Spor Kulüp Başkanlığı gibi önemli görevleri de üstlenen İbrahim Şirin, AK Parti çatısı altında da aktif bir şekilde görev yapmıştır. İlçe yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkan yardımcılığı ( Seçim İşleri ve Teşkilat Başkanlığı) gibi önemli görevleri üstlenerek partisine hizmet etmiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Dr Ersoy Kandemir - Eski kaymakam Akın Yılmaz’ın yaptığı hatalarla mücadele ederken ilçe başkanlığı yapan Şirin, gün geldi aday oldun demek, bakalım sonuç benim düşündüğüm gibi mi olacak?
Çınarlılı - Mahallemizin çocuğu tanıyoruz ama Sertif Gökçe'ye karşı şansı yok
Hakan - Derincede bugünden sonra en büyük chp liler gümüşhanelilerrr
Derinceli - Ak partiliyim, ben oy vermem.belediyeyi yönetecek kapasitesi yok..zekiinin ikizi.sertife baskanlik hayırlı olsun
Derince Esentepeli - 5 senedir sertif sertika deyip duruyordun al seç bakalım ertesi günü sağa sola saldırma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.