Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu kimdir?

RAMAZAN ÖMEROĞLU KİMDİR?

1968 Ağrı Hamur doğumlu.

1974 yılından bu yana Dilovası’nda ikamet ediyor.

Lise mezunu.

1991 yılında iş hayatına atıldı.

Sürlim İnşaat firmasının sahibi.

1997-1998 yılları arasında Refah Partisi Belde Gençlik Kolları yöneticiliği,

1999 yılında Fazilet Partisi Belde Yönetim Kurulu üyeliği,

1999-2002 yılları arasında Fazilet Partisi Belediye Meclis üyeliği,

2000 yılında Saadet Partisi kurucu belde başkanlığı,

2002 yılında AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Belde Başkan Yardımcılığı yaptı.

2002 yılından bu yana AK Parti Dilovası ilçe teşkilatının çeşitli kademelerinde görevler aldı.

Tavşancıl’da ikamet ediyor.

İyi derecede İngilizce biliyor.

Evli ve 5 çocuk babası.