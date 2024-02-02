02 Şub 2024 - 21:24- Siyaset G:

KANDIRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EROL ÖLMEZ KİMDİR?

AKP Kocaeli'de Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez oldu. Erol Ölmez kimdir?

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KANDIRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EROL ÖLMEZ KİMDİR? mask

EROL ÖLMEZ KİMDİR?

Kandıra'da geniş bir kesim tarafından tanınan, sevilen ve bilinen Erol Ölmez, 1972 yılında Kandıra'da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksek Okulu Motor bölünü bitiren Erol Ölmez, İzmit Askeri İkmal ve NATO Tesisleri'nde işçi olarak çalıştı. Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi ve Çevre Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı olan aynı zaman Kocaeli Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Ölmez, iki dönem boyunca AK Parti Kandıra'nın ilçe başkanlığı görevini sürdürdü.
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02 Şub 2024 - 21:24 - Siyaset

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Yorumlar

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Gurbet - Banko Semih saricay kazandı demektir bu Kandirada. Hayırlı olsun gercek kandirali kardeşimiz Semih Saricaya.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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