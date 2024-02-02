KANDIRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EROL ÖLMEZ KİMDİR?

EROL ÖLMEZ KİMDİR?

Kandıra'da geniş bir kesim tarafından tanınan, sevilen ve bilinen Erol Ölmez, 1972 yılında Kandıra'da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksek Okulu Motor bölünü bitiren Erol Ölmez, İzmit Askeri İkmal ve NATO Tesisleri'nde işçi olarak çalıştı. Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi ve Çevre Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı olan aynı zaman Kocaeli Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Ölmez, iki dönem boyunca AK Parti Kandıra'nın ilçe başkanlığı görevini sürdürdü.