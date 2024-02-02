AKP’nin Karamürsel adayı Mesut Çetinkaya kimdir?

1980 tarihinde Karamürsel de doğdu. Orta ve Lise Eğitimini Karamürsel İmam Hatip Lisesinde, Lisans Öğrenimimi Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümünde Tamamladı. 2004-2009 yılları arasında Ak Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında AK Parti Karamürsel ilçe Teşkilatında çeşitli birimlerde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014-2019 yılları arasında Karamürsel Belediyesi Basın Yayın Hakları İşler ve Kültür Müdürü olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Karamürsel ilçe Belediye ve Büyükşehir Meclis üyesi seçildi.2019 dan bu güne Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.