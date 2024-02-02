"ŞİMDİ YENİDEN YOLLARA DÜŞME VAKTİ"

Şimdi yeniden yollara düşme vaktidir!

"Kıymetli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, İl Başkanımız Sn. Dr. Şahin Talus, Milletvekillerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın, kıymetli teşkilatımızın güçlü destekleri ve siz değerli hemşehrilerimin teveccühü ile 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimlerinde aday gösterildim. Şimdi yeniden yollara düşme vaktidir! Rabbim yar ve yardımcımız olsun…"