"ŞİMDİ YENİDEN YOLLARA DÜŞME VAKTİ"

Şimdi yeniden yollara düşme vaktidir!
"Kıymetli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, İl Başkanımız Sn. Dr. Şahin Talus, Milletvekillerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın, kıymetli teşkilatımızın güçlü destekleri ve siz değerli hemşehrilerimin teveccühü ile 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimlerinde aday gösterildim. Şimdi yeniden yollara düşme vaktidir! Rabbim yar ve yardımcımız olsun…"
Kıymetli hemşehrilerim,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, İl Başkanımız Sn. Dr. Şahin Talus, Milletvekillerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın, kıymetli teşkilatımızın güçlü destekleri ve siz değerli hemşehrilerimin… pic.twitter.com/nray5Hk2ps
— Av. M. Mustafa Kocaman (@avmkocaman) February 2, 2024
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Turanoglu - Yakışır
Hayırlı olsun
Eyt - SEN,YILDIZ ENTEGRENİN ÇEVREYİ KİRLETMESİNE GÖZ YUMDUĞUN İÇİN BİR DAHA OY YOK.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.