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"ŞİMDİ YENİDEN YOLLARA DÜŞME VAKTİ"

AKP Kocaeli'de yeniden belediye başkan adayı olarak gösterilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman sosyal medyasından açıklama yaptı.

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Şimdi yeniden yollara düşme vaktidir!

"Kıymetli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, İl Başkanımız Sn. Dr. Şahin Talus, Milletvekillerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın, kıymetli teşkilatımızın güçlü destekleri ve siz değerli hemşehrilerimin teveccühü ile 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimlerinde aday gösterildim. Şimdi yeniden yollara düşme vaktidir! Rabbim yar ve yardımcımız olsun…"
# Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Tahir Büyükakın, 2024, aday

02 Şub 2024 - 21:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
01

Eyt - SEN,YILDIZ ENTEGRENİN ÇEVREYİ KİRLETMESİNE GÖZ YUMDUĞUN İÇİN BİR DAHA OY YOK.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 22:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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