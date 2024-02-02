CHP GÖLCÜK ADAYI BELLİ OLDU!

ÖZGÜR YILMAZ KİMDİR?

Özgür Yılmaz, üniversite eğitimine 1994 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi bölümünde başladı ve 1998 yılında mezun oldu. Lisans eğitimine başlamadan önce 1993 yılında Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. Özgür Yılmaz, Ares Proje adlı kendi firmasında, tarımsal proje, mühendislik, danışmanlık alanlarında çalışıyor. Özgür Yılmaz, 2013 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ( CHP) üye oldu. Mart 2014 yerel yönetimler seçimlerinde Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev aldı. Mart 2019 yerel yönetimler seçimlerinde 2. Dönem Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi ve yine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev yaptı. 2001 yılında meslek örgütü TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'na üye oldu. 2005-2015 yılları arasında TMMOB Kocaeli Ziraat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2017 yılında TMMOB Kocaeli Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi ve bu görevini 1 Aralık 2023 tarihine kadar sürdürdü. Meslek örgütünde bulunduğu süreçte Ziraat Mühendisleri Odası üst kurul delegeliği ve TMMOB delegeliği yaptı. Gölcük ve Kocaeli Trabzonlular Kültür Dayanışma Dernekleri'nde yöneticilik görevlerinde bulundu. Gölcükspor kulübünde yöneticilik yaptı. Evli olan Özgür Yılmaz'ın Arzu Hanım ile evliliğinden Başak ve Ahmet Barış adında iki çocuğu bulunuyor.