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Komşu 3 puanı tek golle aldı: 1-0

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Komşu 3 puanı tek golle aldı: 1-0 mask

Maçtan dakikalar
2. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle’nin vurduğu şut auta çıktı.
31. dakikada sol kanattan Levent'in ortasında Soukou kaleci Cihan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokunamadı.
67. dakikada köşe vuruşunda yapılan ortada topla buluşan Roshi, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada Dimitrov'un kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Sezgin Çınar, Mehmet Sıraç Akpınar

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt (Samed Onur dk. 81), Burak Süleyman, Donkor, Roshı, Simon (Çaplayan Menderes dk. 89), Del Valle (Dimitrov dk. 46), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım
Yedekler: İbrahim Demir, Ali Ülgen, Berat Badak, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte, Emirhan Aydoğan(Mehmet Özcan dk. 51), Soukou (Sitoe dk. 56), Jozefzoon (Badji dk. 81), Berişbek (Doğan Can Davas dk. 81), Foor, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 57), Taha Batuhan Yayıkcı
Yedekler: Erdem Çakaltarla, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Roshi (dk. 67) (Sakaryaspor)
Sarı kart: Djitte (Bandırmaspor)

02 Şub 2024 - 22:05 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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