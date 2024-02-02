02 Şub 2024 - 22:16- Siyaset G:

CHP Kocaeli'de Gebze, Dilovası ve Başiskele adayı neden açıklanmıyor?

CHP'de büyükşehir ve 10 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.. Başiskele, Dilovası ve Gebze adayı henüz açıklanmadı.. Partililer üç ilçe başkan adayının neden açıklanmadığını merak ediyor.

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CHP Kocaeli'de Gebze, Dilovası ve Başiskele adayı neden açıklanmıyor? mask
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CHP Kocaeli'de bugün akşam saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Atasoy Bilgin ve Kandıra Belediye Başkan adayı Serkan Açıkgöz açıklandı. 

Diğer belediye başkan adayları ise şöyle: 

İzmit Belediye Başkan adayı- Mevcut başkan Fatma Kaplan Hürriyet

Derince Belediye Başkan adayı- Sertif Gökçe

Körfez Belediye Başkan adayı- Tayfun Balıkçı

Gölcük Belediye Başkan adayı-  Özgür Yılmaz

Kartepe Belediye Başkan adayı- Nilay Şişman Merttürk

Çayırova Belediye Başkan adayı- Muharrem Gökçe

Karamürsel Belediye Başkan adayı- Ahmet Çalık

Darıca Belediye Başkan adayı- Saide Arslan Çalışkan
# chp, CHP Kocaeli, Kartepe, Darıca, özgür yılmaz, Atasoy Bilgin

02 Şub 2024 - 22:16 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Düşünün - Ekonomiyi batıranlara,halkın çoğunluğunu sadakaya muhtaç duruma getirenlere,devletimize yani halka ait fabrika,kurum ve arazileri satanlara,milyonlarca mülteciyi alarak toplumumuzun batan ekonomisi yetmezmiş gibi batıranlara,sosyolojik,kültürel yapımızı bozanlara,anayasamızı yok sayanlara,hukuka güveni yok edenlere,üretimi yok edenlere,emekçiyi,emekliyi yok sayanlara oy yok diyeceğinize,eleştireceğinize belki bir umut ışığı olur,liyakatlı kadrolar gelir diyemiyorsunuz PES DOĞRUSU.Aç ve sefil halkın vebali üstünüzdedir. DÜŞÜNÜN LÜTFEN

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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