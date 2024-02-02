CHP Kocaeli'de Gebze, Dilovası ve Başiskele adayı neden açıklanmıyor?

CHP Kocaeli'de bugün akşam saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Atasoy Bilgin ve Kandıra Belediye Başkan adayı Serkan Açıkgöz açıklandı.
Diğer belediye başkan adayları ise şöyle:
İzmit Belediye Başkan adayı- Mevcut başkan Fatma Kaplan Hürriyet
Derince Belediye Başkan adayı- Sertif Gökçe
Körfez Belediye Başkan adayı- Tayfun Balıkçı
Gölcük Belediye Başkan adayı- Özgür Yılmaz
Kartepe Belediye Başkan adayı- Nilay Şişman Merttürk
Çayırova Belediye Başkan adayı- Muharrem Gökçe
Karamürsel Belediye Başkan adayı- Ahmet Çalık
Darıca Belediye Başkan adayı- Saide Arslan Çalışkan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Düşünün - Ekonomiyi batıranlara,halkın çoğunluğunu sadakaya muhtaç duruma getirenlere,devletimize yani halka ait fabrika,kurum ve arazileri satanlara,milyonlarca mülteciyi alarak toplumumuzun batan ekonomisi yetmezmiş gibi batıranlara,sosyolojik,kültürel yapımızı bozanlara,anayasamızı yok sayanlara,hukuka güveni yok edenlere,üretimi yok edenlere,emekçiyi,emekliyi yok sayanlara oy yok diyeceğinize,eleştireceğinize belki bir umut ışığı olur,liyakatlı kadrolar gelir diyemiyorsunuz PES DOĞRUSU.Aç ve sefil halkın vebali üstünüzdedir. DÜŞÜNÜN LÜTFEN
Turanoglu - Aday bulamıyorlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.