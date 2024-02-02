02 Şub 2024 - 22:16- Siyaset

CHP Kocaeli'de Gebze, Dilovası ve Başiskele adayı neden açıklanmıyor?

CHP'de büyükşehir ve 10 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.. Başiskele, Dilovası ve Gebze adayı henüz açıklanmadı.. Partililer üç ilçe başkan adayının neden açıklanmadığını merak ediyor.