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MB Başkanı Erkan'ın istifası sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'görevinden affını istediğini' duyurdu. Erkan'ın söz konusu kararı duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı.

MB Başkanı Erkan'ın istifası sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama mask
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ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Erkan'ın söz konusu kararı duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı.

Şimşek, Erkan'ın kararının şahsi olduğunu ifade etti. Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: CUMHURİYET

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02 Şub 2024 - 22:33 - Gündem

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Yorumlar

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Ww - Ecevit amerikadan dervşi getirdiğinde muhalefet kıyameti koparmıstı sizin amerikadan getirdiğini bayan bırakıp gitti ne diyeceksiniz beyler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 23:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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