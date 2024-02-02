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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Derince ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 265 gram skunk maddesi, 4 kök skunk bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 esrar öğütme aparatı (gırgır), iklimlendirme kabini ele geçilirken, 1 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda Derince ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 265 gram skunk maddesi, 4 kök skunk bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 esrar öğütme aparatı (gırgır), iklimlendirme kabini, LED lamba, 3 havalandırma fanı, zaman ayarlı priz, havalandırma filtresi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken bir şahıs gözaltına alındı.

02 Şub 2024 - 23:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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