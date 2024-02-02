Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda Derince ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 265 gram skunk maddesi, 4 kök skunk bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 esrar öğütme aparatı (gırgır), iklimlendirme kabini, LED lamba, 3 havalandırma fanı, zaman ayarlı priz, havalandırma filtresi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken bir şahıs gözaltına alındı.
- Asayiş
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Derince ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 265 gram skunk maddesi, 4 kök skunk bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 esrar öğütme aparatı (gırgır), iklimlendirme kabini ele geçilirken, 1 şahıs gözaltına alındı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.