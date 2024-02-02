Biden, Ürdün’de ölen 3 ABD askeri için düzenlenen törene katıldı

Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında ölen 3 ABD askerinin cenazeleri ülkelerine getirildi. Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne getirilen cenazeler için düzenlenen törende ABD Başkanı Joe Biden da hazır bulundu. ABD Hava Kuvvetleri tarafından “cenazelerin onurlu nakli” olarak adlandırılan törende, Biden ve eşi Jill Biden önce uçağın kargo bölümündeki bayrağa sarılı tabutların önüne gelerek saygı duruşunda bulundu. Uzun, siyah bir palto giyen ve üzgün olduğu görülen Biden, askerlerin cenazelerinin uçaktan çıkartılarak araca koyulması sırasında ise elini kalbine götürdü. Cenazeleri taşıyan aracın üsten ayrılmasının ardından tören sona erdi.
Törende Biden’a ayrıca Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Charles Q. Brown da eşlik etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.