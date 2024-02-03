03 Şub 2024 - 00:03- Asayiş G:

YAHYA KAPTAN'DA YANGIN!

İzmit Yahya Kaptan'da bulunan 10 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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YAHYA KAPTAN'DA YANGIN! mask
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Yangın, kapıcı dairesinde meydana geldi. Son duruma göre birkaç daireye duman sirayet etmiş ama etkilenen yok. Kapıcı ve ailesinin durumu ise iyi olduğu öğrenildi.

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03 Şub 2024 - 00:03 - Asayiş

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