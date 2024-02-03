YAHYA KAPTAN'DA YANGIN!

Yangın, kapıcı dairesinde meydana geldi. Son duruma göre birkaç daireye duman sirayet etmiş ama etkilenen yok. Kapıcı ve ailesinin durumu ise iyi olduğu öğrenildi.
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İzmit Yahya Kaptan'da bulunan 10 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.