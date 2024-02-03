03 Şub 2024 - 00:24- Gündem G:

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu

Merkez Bankası'nın başına Fatih Karahan atandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu mask
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Kaynak: CUMHURİYET

03 Şub 2024 - 00:24 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Poyraz - Ha Hasan ali ha Ali Hasan değişen bir şey yok akepe gitmeden bu ülke düzelmez isterse 50 yıl yönetsin ülkeyi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 00:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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