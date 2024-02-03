- Ekonomi

Cevdet Yılmaz: "Orta vadeli program kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hafize Gaye Erkan'ın affını istemesiyle ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı
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Cevdet Yılmaz: "Orta vadeli program kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek" mask

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" dedi.

TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte Merkez Bankası Başkanı atanan Fatih Karahan’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

# medya

03 Şub 2024 - 00:51 - Ekonomi

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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