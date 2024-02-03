- Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli bugün Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 10 derece olarak ölçüldü.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask

KOCAELİ'DE HAVA NASIL OLACAK?

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMARTESİ24.00 - 03.00668929
CUMARTESİ03.00 - 06.00559448
CUMARTESİ06.00 - 09.00669519
CUMARTESİ09.00 - 12.008867213
CUMARTESİ12.00 - 15.00101051517
CUMARTESİ15.00 - 18.008870719
CUMARTESİ18.00 - 21.005583615
CUMARTESİ21.00 - 24.003389415
# Hava

03 Şub 2024 - 01:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.036.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL