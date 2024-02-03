03 Şub 2024 - 01:09 - Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli bugün Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 10 derece olarak ölçüldü.