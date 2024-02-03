KOCAELİSPOR:1 ADANASPOR:0

CANLI ANLATIM

Maç başladı..

3' Atilla soldan ortaladı, Tanke dokunamadı.

12' Beridze sağdan kaleye doldurdu, Emir bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, dokundu, kaleci çıkardı...

14' Mehmet Yılmaz serbest vuruşu ceza alanı içine gönderdi. Sheidayev kafayı vurdu, üstten az farkla avuta çıktı.

15' Konuk takımın ilk atağında Harun 30 metrede vurdu, yandan avuta çıktı.

18' Vukoviç sarı kart gördü.

19' Candeias'ın pasıyla Beridze bir anda kaleciyle karşı karşıya geldi, son derece kötü vurdu avut.

İlk yarım saat geride kalırken tek kale oynayan Kocaelispor yine çok kaçırdı gol bulmadı.

42' Sheidayev Beridze Amaral paslaşmasında Amaral müsait pozisyonda çok kötü vurdu. Avut.

43' Yepi Yepi çıktı Kubilay girdi...

Maça 2 dakika ilave eklendi.

46' Candeias Kubilay'dan hatalı pası alıp ceza alanına sürdü, Amaral'a aktardı, markaj altında kalan Amaral vuramadı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

Maç öncesi notlar

Kocaelispor Adanaspor müsabakasına yaklaşık 8 ila 9 bin arası taraftar yeri gösterdi.

Karşılaşma öncesinde taraftarlarımız futbolcularımıza moral vererek kendileriyle ilgili tezahüratlarda bulundu

Bugün hava güneşli, zemin futbol oynamaya müsait. Kış ayları şartlarından dolayı zemin biraz deforme olsa da futbol oynamak için gayet müsait.

Kocaelispor’un, Adanaspor ile oynayacağı maça genç yaştaki taraftarlarımız da ilgi gösterdi. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen taraftarlar, velileri ile birlikte Kocaelispor - Adanaspor maçını izlemeye geldiler. Kocaelispor’un geleceği olan genç taraftarlarımız günden güne artarak stadyuma gelmeye devam ediyor.

Kocaelispor’un, Adanaspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde Kocaelisporlu taraftarlar yeni bayrakları stadyuma getirdiler. Candeias ve Tanque’ye özel bayraklar da yapıldı. Yeni bayraklar stadyum atmosferine renk kattı.

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İLK 11'LER

KOCAELİSPOR

İlk 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

44. JOSIP VUKOVIC

47. RAMIL SHEIDAEV

55. YUSUF ABDİOĞLU

99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA

Yedekler

1. HARUN TEKİN

5. HAŞİM ARDA SARMAN

7. CEM EKİNCİ

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

21. BEDİRHAN YILDIZ

23. TUNCER DUHAN AKSU

24. İBRAHİMA BREZE FOFANA

53. BURAK ÖKSÜZ

70. BARIŞ ALICI

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM

ADANASPOR

İlk 11

1. AHMET SAİD KIVANÇ

8. HARUN ALPSOY

10. DIMITRI JOSEPH OBERLIN

14. HAKKI TÜRKER

22. FATİH KURUCUK

23. EVREN KORKMAZ

26. MEHMET FEYZİ YILDIRIM

28. CHECK OUMAR DIAKITE

47. SAMUEL DAVID OSSE YEPIE YEPIE

77. FERHAT KATİPOĞLU

78. ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA

Yedekler

13. ARDA AKBULUT

5. KUBİLAY AKTAŞ

6. DEVRAN ŞENYURT

11. ERIC AYUK MBU

15. JORDAN ZACHARIE LUKAKU MENAMA MOKELENGE

21. HIDIR AYTEKİN

64. CEM GÜZELBAY

70. BURHAN TUZUN

Teknik Sorumlu

MUSTAFA KEMAL KILIÇ

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR- ADANASPOR

BUGÜN- 16.00

STAT

YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ

HAKEMLER

YASİN KOL(Hakem), KADİR BEYAZ(1. Yardımcı Hakem), SELİM ŞENÖZ(2. Yardımcı Hakem), ADEM CİNEK(Dördüncü Hakem)

İKİNCİ YARI

2.Yarı başladı

47' Yusuf ve Vukoviç üst üst vurdu savunma uzaklaştırdı.

51' Atilla altı pasa ortaladı, Sheidayev kafayı vurdu, yüzde yüz golü kaçırdı.

52' Ceza sahası sağ köşesine gelen topa vuran Adanalı oyuncu golü kaçırdı

60' GOOOOLLLLLL BERİDZE!!! SHEADİYEV CEZA SAHASI DIŞINDA BULUNAN AMARAL'A PAS VERDİ. AMARAL MÜSAİT POZİSYONDAKİ BERİDZE'YE ORTA YAPTI, BERİDZE TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU.

64' ADANASPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ- DİAKHİTE OYUNDAN ÇIKTI, YERİNE BURHAN TUZUN; OBERLİN OYUNDAN ÇIKARKEN ERİC AYUK OYUNA DAHİL OLDU

66' KOCAELİSPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ- AMARAL İLE BERİDZE OYUNDAN ÇIKTI; BARIŞ ALICI İLE YUSUF CİHAT GİRDİ

69' Yusuf Abdioğlu, sarı kart gördü

73' KOCAELİSPOR'DA SHEADİYEV OYUNDAN ÇIKTI, YERİNE CEM EKİNCİ OYUNA DAHİL OLDU. ADANASPOR'DA LUKAKU OYUNA DAHİL OLURKEN HARUN ALPSOY ÇIKTI.

80' Vukoviç ile çıktı. Vukoviç sağ kanatta bulunan Barış ile buluşturdu. Barış Tanque'ye ara pası verdi. Tanque topu önüne alamadı, çabası yetmedi. Top kalecide kaldı.

82' Erik Ayuk vurdu, gökhan direk dibinden çıkardı

84' Vukoviç sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine Fofana dahil oldu. Tanque oyundan çıktı Kouakou girdi.

86' Fatih, Kouakou'nun adeta başını ezdi hakem penaltıyı vermedi. Hakem korner kullanılmasını istedi. İtiraz sonucu Cem Ekinci sarı kart gördü. Adana, tekme tokat dövüyor, hakem uyarı da bile bulunmuyor.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

92' Evren Korkmaz sarı kart gördü

Maç Sonu: Kocaelispor 1-0 Adanaspor