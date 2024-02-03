03 Şub 2024 - 08:53- Siyaset G:

Meral Akşener'in acı günü! İzmit'e geliyor

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen vefat etti.

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Meral Akşener'in acı günü! İzmit'e geliyor mask
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İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen vefat etti. Mualla Özen’in cenazesi bugün İzmit/Gündoğdu köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener vefat eden ablasının cenazesine katılmak için bugün Gündoğdu köyünde olacak. Akşener Ankara’dan çıkıp İzmit/Gündoğdu köyüne hareket edecek.
# Meral Akşener, mualla özen, İyi Parti

03 Şub 2024 - 08:53 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Orhan Çakar - Allah cc rahmeti ve mağfireti ile muamele eylesin,mekanı cennet olsun İnşAllah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:48
01

Ahmet Demir - Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun.Aileye ,dost ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 09:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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