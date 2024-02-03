Meral Akşener'in acı günü! İzmit'e geliyor

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen vefat etti. Mualla Özen’in cenazesi bugün İzmit/Gündoğdu köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener vefat eden ablasının cenazesine katılmak için bugün Gündoğdu köyünde olacak. Akşener Ankara’dan çıkıp İzmit/Gündoğdu köyüne hareket edecek.