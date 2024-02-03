Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü iki gün ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda erteleme yapıldı. SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu. Dragon kapsülü en erken 5 Şubat Pazartesi günü ISS'ten ayrılacak.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

14 GÜNDE 13 DENEY

Gezeravcı, 14 günlük görevi sırasında 13 deney gerçekleştirdi. Gezeravcı son sosyal medya mesajında "Uzayda yaptığım deneyler, Dünya’nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Attığımız her bir adım Dünyamızın geleceği için" ifadelerini kullandı.