İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Saim Oktay hayatını kaybetti. Grand ABC mağazasının kurucusu, Barbaros ve Cenk Oktay kardeşlerin babası Saim Oktay uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Oktay'ın cenazesi 4 Şubat Pazar günü Fevziye Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Saim Oktay hayatını kaybetti
İzmitli esnaf Saim Oktay hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.