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Saim Oktay hayatını kaybetti

İzmitli esnaf Saim Oktay hayatını kaybetti.

Saim Oktay hayatını kaybetti mask

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Saim Oktay hayatını kaybetti. Grand ABC mağazasının kurucusu, Barbaros ve Cenk Oktay kardeşlerin babası Saim Oktay uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Oktay'ın cenazesi 4 Şubat Pazar günü Fevziye Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.

03 Şub 2024 - 09:55 - Asayiş

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