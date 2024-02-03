Seyir halinde yanan halk otobüsünden geriye iskeleti kaldı

Olay, saat 06.00 sıralarında İzmit ilçesi Seka Tünelinde meydana geldi. Seyir halindeki halk otobüsü henüz bilinmeyen sebeple aniden alev almaya başladı. Sürücü can havli ile araçtan çıkarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sebebiyle tünelin için ve gökyüzü dumanla kaplandı. Maske takan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle tamamen yanan aracın sadece iskeleti kaldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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# inceleme
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.