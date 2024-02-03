Emeklilerin maaş farkını alacağı tarih belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubatta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubatta gerçekleştirilecek" açıklaması yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı toplantıda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.
Işıkhan, Antalya'da katıldığı 'İstişare Toplantısı'nda "Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sade Vatandaş - Verilek farklar 500-1000 TL. arasında !.. Küçümsemiyoruz ama, koparılan fırtınaya bir bakın ! Sanki, on-yüz milyarlar veriliyor !
Deniz - emekli maaşım yüzde 37 zamda 10000 yüzde 42.5 zamda 10000 yüzde 49.25 zamda 10000 akp ye yıllarca oy verdim 2023 mart ayında 7500 tl yaptı maaşımı temmuz 2023 zam yapmadı şimdide temmuz 2024 de zam gelmicek neden kök maaş üzerine zam yapıyor benim maaşım 10000 gecmez yani akp emekliye elinden gelse hiç zam vermez akp emekliye değer vermiyen tek iktidar akp belediye seciminde oy vermeyecem
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.