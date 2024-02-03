'Kızılcık Şerbeti'ne 'Azra' karakteriyle sürpriz bir isim katılıyor

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Sema Öztürk dâhil oldu.Sema Öztürk, 'Kızılcık Şerbeti'nde üst düzey bir yönetici olan 'Azra' karakterine hayat veriyor. Metehan ile yolu kesişecek olan Azra’nın gelişi, sürpriz gelişmelere neden olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.