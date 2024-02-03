- Yaşam

'Kızılcık Şerbeti'ne 'Azra' karakteriyle sürpriz bir isim katılıyor

Ekranların sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Sema Öztürk dâhil oldu. Öztürk, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünden itibaren 'Azra' karakterini canlandıracak.

'Kızılcık Şerbeti'ne 'Azra' karakteriyle sürpriz bir isim katılıyor mask

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Sema Öztürk dâhil oldu.Sema Öztürk, 'Kızılcık Şerbeti'nde üst düzey bir yönetici olan 'Azra' karakterine hayat veriyor. Metehan ile yolu kesişecek olan Azra’nın gelişi, sürpriz gelişmelere neden olacak.
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03 Şub 2024 - 10:43 - Yaşam

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