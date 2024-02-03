Kentimizin en eski kick boks antrenörü olan İsmail Altay, şampiyonluklara imza atıyor. Neredeyse 50 yılını bu spora adayan Altay, son derece zor şartlarda faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Deprem dahil bir çok afette bile ara vermeyen Altay, şampiyonları da sahneye çıkarıyor. İsmail Altay Fight Arena KİCK BOKS Kemer Şampiyonası’nda Alper Yaylak altın kemeri kazandı ve yeni bir şampiyon daha Türk sporuna armağan edildi. Baba Cemalettin Yaylak da antrenörlere ve oğluna teşekkür etti.
03 Şub 2024 - 10:45- Spor Güncelleme:
İsmail Altay üretime devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.