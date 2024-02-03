İsmail Altay üretime devam ediyor

Kentimizin en eski kick boks antrenörü olan İsmail Altay, şampiyonluklara imza atıyor. Neredeyse 50 yılını bu spora adayan Altay, son derece zor şartlarda faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Deprem dahil bir çok afette bile ara vermeyen Altay, şampiyonları da sahneye çıkarıyor. İsmail Altay Fight Arena KİCK BOKS Kemer Şampiyonası’nda Alper Yaylak altın kemeri kazandı ve yeni bir şampiyon daha Türk sporuna armağan edildi. Baba Cemalettin Yaylak da antrenörlere ve oğluna teşekkür etti.