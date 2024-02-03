Tartışma konusu olmuştu: Show TV'den ‘Güldür Güldür’ açıklaması geldi

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür'ün bir skeci sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Ancak Show TV'den yapılan açıklamada söz konusu skecin Show TV ekranlarında yayınlanmaya uygun görülmediği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:



"Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır.

Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

‘GÜLDÜR GÜLDÜR’DEN ÖZÜR

Söz konusu skeç hakkında Güldür Güldür Show da bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Youtube’da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır.

Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz.

Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz."