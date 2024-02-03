Kandıraspor U12 Erkek Takımı, kadın antrenörü Esra Kaçar ile şampiyon oldu

Kandıraspor U12 takımı, büyük bir başarı elde ederek U12 ligini şampiyon olarak tamamladı. Sezon boyunca gösterdikleri performansla dikkat çeken genç futbolcular, sadece 1 mağlubiyet ve 7 galibiyet alarak toplamda 21 puan elde etti. Ligde attıkları 53 gol karşısında sadece 6 gol yiyen takım, birinci sırayı alarak büyük bir zafer elde etti.
Şampiyon takım oyuncuları, Melih K. Ersöz, Ahmet Ayaz Horos, Akif E. Yalçınkaya, Bahadır Eren, Eymen Yalçın, Ege Coşkun, Emir T. Demir, İsmail Açıkgöz, Mehmet A. Küçüktecer, Muhammet A. Yılmaz, Yiğit Hamza Yavaş, Ali Cemal Bayrak, Berk Alp Vural, Ege Tuncer, Buğra Aykuş, Yusuf Efe Ünlü, Berat Bayraktar, Muhammet Enes İlhan, İbrahim Soylu, ve Doğan Korkmaz’dan oluşuyor.
Şampiyonluğa ulaşan bu başarılı takımın antrenörü Esra Kaçar, yardımcı antrenörler Hanife Demiryol, Hüseyin Akın ve İbrahim Ercan da önemli katkı sağladı. Takımın başarılı yöneticisi ise Gökay İlhan oldu. Şampiyonluk maçı olan Seka 1937 Spor karşılaşmasında, takımın yıldızlarından Ege Coşkun üç gol, İsmail Açıkgöz de bir gol kaydederek skoru 4-1’e taşıdılar.
Kandıraspor U12 takımı, büyük bir başarı elde ederek U12 ligini şampiyon olarak tamamladı. Sezon boyunca gösterdikleri performansla dikkat çeken genç futbolcular, sadece 1 mağlubiyet ve 7 galibiyet alarak toplamda 21 puan elde etti. Ligde attıkları 53 gol karşısında sadece 6 gol yiyen takım, birinci sırayı alarak büyük bir zafer elde etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.