Kocaeli Başiskele'de 2459 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 758 Ada, 10 Parsel, Taşınmaz arsa

Yüzölçümü : 2.459,40 m2Kıymeti : 24.594.000,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :1/1000 Uygulama İmar Plana göre"Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında" kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/ 2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 04/04/2024 - 14:10

30/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.