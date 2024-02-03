Kocaeli Kandıra'da 6857 m² tarla mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KURTYERİ Mahalle/Köy, 157 Ada, 36 Parsel,

Yüzölçümü : 6.857,17 m2

Kıymeti : 10.295.755,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/ 2024 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 13:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KURTYERİ Mahalle/Köy, 157 Ada, 35 Parsel,

Yüzölçümü : 6.745,95 m2

Kıymeti : 11.685.365,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 13:47

29/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.