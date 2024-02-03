Kocaeli Derince'de 4+1 140 m² dubleks daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1858 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, Sırrıpaşa Mahalle/Köy, 4514 Ada, 6 Parsel, Zemin+1. kat, 1 nolu bağımsız bölüm sayılı dubleks mesken, Kocaeli ili Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi 4514 ada 6 no.lu parsel içinde Pazar sokakta yer alan zemin+1.kat dubleks mesken vasıflı 1 no.lu bağımsız bölüm No:62 adresinde bulunmaktadır.Ulaşım Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi Pazar sokak üzerinden toplu taşıma ve özel araç ile sağlanmaktadır.Taşınmaz ilçe Belediyesi ve ilçe merkezine 440m uzaklıktadır.Ulaşımı toplu taşıma ile oldukça kolaydır. Taşınmaz sokak-cadde manzarasına sahiptir.Yol, su, elektrik, gibi belediye ve diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmaz kuzey-güney-doğu-batı cephelidir.Konutlaşmanın olduğu lokasyondadır.İlçenin 1071 Kongre Merkezi karşısındadır.Kıymet takdirine konu taşınmaz Derince ilçesi, Sırrıpaşa Mahallesi 4514 ada 6 parselde kayıtlı dubleks mesken nitelikli Zemin+1. kattaki 1 no.lu bağımsız bölümdür.Taşınmazın bulunduğu Bina 3/A yapı sınıfında olduğu kanaati oluşmuştur.Söz konusu Bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz olan parsel az eğimli bir topografik yapıya sahip, dikdörtgen geometrik şekli olan parseldir.Arazinin jeolojik özellikleri hakkında gözlem yapma imkânı bulunmamaktadır.Marmara Bölgesi iklimi etkisi altındadır.Taşınmazın içine girilememiştir.Bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz ise 179,00 m2 alanlı arsa üzerindeki 1/2 arsa paylı olarak ayrık nizamda zemin+ 2adet normal kat + Çatı katı olmak üzere toplamda 3 katlı betonarme karkaslı yapı olduğu tespit edilmiştir.Bina dış cephesi mantolamalı, dış cephe boyalıdır ve bakımlıdır.Binanın ortak alanları ,olukları ve yağmur inişleri yapı yaşına göre bakımlıdır.Sıcak su ihtiyacı bireysel kombi sistemli olarak doğalgaz ile yapılmaktadır.Zemin katın pencereleri ve kapılarında demir ferforje korkuluk olduğu belirlenmiştir.Dava konusu taşınmazın olduğu bina zemin ve 1.kat olarak imalatı yapıldıktan sonra tadilat projesi ile 2.kat ve çatı katının yapıldığı tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın olduğu zemin ve 1.katın yapı yaşı ise 18 yıldır.Söz konusu taşınmazın olduğu yapı 1998 deprem yönetmeliğine tabii olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz onaylı mimari projesine göre alt katta 2 adet teras ,1 oda 1 salon-1 mutfak,dubleks iç merdiven,antre ve 1 alaturka wc üst katta ise 3 yatak odası,1 banyo-wc ,2 balkon,antre bulunmaktadır.Yaklaşık olarak 140 m2 net ve 158 m2 brüt alanlıdır.Dava konusu zemin+1 kat kısmi yapının 24.11.2004 tarih ve 134 numaralı yapı ruhsatına , 13.12.2005 tarih ve 167 numaralı yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu ilgili belediyenin arşivinden ulaşılmıştır. Değerlemesi yapılan gayrimenkulün ada/parsel bazında konumunun doğruluğu imar paftasından ve CBS sisteminden tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsel imar durumuna göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında bir kısmı Konut Alanlı imarlı yapılaşmanın bulunduğu mevkii de konumludur.Ayrık nizamlı , 3 kat , Taks:0.40 Kaks:1.20 olacak şekilde yapılaşmaya izinli alandadır.Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen taşınmazın, yerinde yapılan incelemesinde konumuna,

büyüklüğüne,imar durumundaki yapılaşma niteliği ve alanına ,inşai kalitesine, imar mevzuatları çerçevesinde inşaat hakkı kapsamında olan inşaatı tamamlanmış bölümünün mimari özelliklerine ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre; 27.09.2023 keşif tarihindekiDubleks Mesken 1 no.lu bağımsız bölümün değeri 2.316.375,00 TL olarak takdir edilmiştir.

Adresi : Sırrıpaşa Mahallesi Pazar Sokak No:62/1 Derince / KOCAELİ

Yüzölçümü : 158 m2

Arsa Payı :1/2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli İmar Planı kapsamında bir kısmı Konut Alanlı imarlı yapılaşmanın bulunduğu mevkii de konumludur.Ayrık nizamlı , 3 kat , Taks:0.40 Kaks:1.20 olacak şekilde yapılaşmaya izinli alandadır.

Kıymeti : 2.316.375,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/ 2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 14:45

16/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.