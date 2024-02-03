Bre zibidi, sen Numan ağabeyi yenebilir misin?..

KYÖD’de ismi silinmeye çalışılan, verdiği emaneti ortaya çıkarmak için canını dişine takan, bu yaşında hala dimdik ayakta durup kentin modern yaşamını destekleyen Çukurbağlı Numan Gülşah, hayatın her saniyesini dolu yaşayan bir aktivisttir…

Kent tarihinin hakimidir…

Tam bir Çukurbağ, İzmit ve Kocaeli aşığıdır…

Bu kente olan borcunu ödemek için her saniye kent için kalbi atan bir adam gibi adamdır…

Kentin geçmişini bilmeyen, KYÖD, ÇYDD, GKD gibi kentin değerli sivil toplum örgütlerinin kurucularından olan, kentin sembol ismine, zibidilerin yaklaşımını sonuna kadar affetmeyeceğim ve takipçisi olacağım. Numan Gülşah’a yapılanlar, bu kente ihanettir, kara lekedir. Bunlara tepki koymayan kentin ‘sözde entelektüel’leri, dilsiz şeytan olmuştur… İşte Numan ağabeyin sokağı yaşadığının resmi… İşte yazısı…

*

“Bu ne diye mi soruyorsunuz? Yer: Derince sahil yolu, Zirve sitesi önü. Peki ne olmuş?.. Bu direklerin tanesi 45-60 bin lira ve 4 cıvata ile monte ediliyor.Vidalarını iyi sıkmamışlar, kaldırıma devrilmiş. Demek ki oradan o anda hiç kimse geçmemiş. Bu fotoğrafı çekerken, duyarsız insanların arabalarla veya yaya, karşı kaldırımdan geçmeleri beni sinir etti. Bu kadar umursamaz ve düşüncesiz insanların hepsi Derince 'de mi oturuyor. Üzerinde Kocaeli büyükşehir yazan direklerin sahibi kim?.. Kim hesap soracak. Bu ülkede gerçekten, TESADÜFEN YAŞIYORUZ…