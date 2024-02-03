Bre zibidi, sen Numan ağabeyi yenebilir misin?..

KYÖD’de ismi silinmeye çalışılan, verdiği emaneti ortaya çıkarmak için canını dişine takan, bu yaşında hala dimdik ayakta durup kentin modern yaşamını destekleyen Çukurbağlı Numan Gülşah, hayatın her saniyesini dolu yaşayan bir aktivisttir…
Kent tarihinin hakimidir…
Tam bir Çukurbağ, İzmit ve Kocaeli aşığıdır…
Bu kente olan borcunu ödemek için her saniye kent için kalbi atan bir adam gibi adamdır…
Kentin geçmişini bilmeyen, KYÖD, ÇYDD, GKD gibi kentin değerli sivil toplum örgütlerinin kurucularından olan, kentin sembol ismine, zibidilerin yaklaşımını sonuna kadar affetmeyeceğim ve takipçisi olacağım. Numan Gülşah’a yapılanlar, bu kente ihanettir, kara lekedir. Bunlara tepki koymayan kentin ‘sözde entelektüel’leri, dilsiz şeytan olmuştur… İşte Numan ağabeyin sokağı yaşadığının resmi… İşte yazısı…
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“Bu ne diye mi soruyorsunuz? Yer: Derince sahil yolu, Zirve sitesi önü. Peki ne olmuş?.. Bu direklerin tanesi 45-60 bin lira ve 4 cıvata ile monte ediliyor.Vidalarını iyi sıkmamışlar, kaldırıma devrilmiş. Demek ki oradan o anda hiç kimse geçmemiş. Bu fotoğrafı çekerken, duyarsız insanların arabalarla veya yaya, karşı kaldırımdan geçmeleri beni sinir etti. Bu kadar umursamaz ve düşüncesiz insanların hepsi Derince 'de mi oturuyor. Üzerinde Kocaeli büyükşehir yazan direklerin sahibi kim?.. Kim hesap soracak. Bu ülkede gerçekten, TESADÜFEN YAŞIYORUZ…
KYÖD’de ismi silinmeye çalışılan, verdiği emaneti ortaya çıkarmak için canını dişine takan, bu yaşında hala dimdik ayakta durup kentin modern yaşamını destekleyen Çukurbağlı Numan Gülşah, hayatın her saniyesini dolu yaşayan bir aktivisttir…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Eroldemirbek - ankraj yapmasını bilmeyen acemilerin marifeti , tehlikeli bir durum.
Kadir Batihan - Derince sahibine kavuşacak bu seçimde Karslı kardeşim sıkı durun busefer sertife oy verin Gümüşhane esnafı sertifi destek verin yetkiyi sertife verin ben Yenikent liolarak kefilim büyükşehir dede Atasoy genç dinamik bir mühendis tır desteginizi bekliyorum arkadaşlar
Eroldemirbek - kardeş keşke şehir ismi söylemese idin hepimiz TÜRKİYEYİZ .
Hakan - Derincenin sahibimi varkiii
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.