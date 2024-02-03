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Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ölümle sonuçlanan iş kazası meclis gündeminde!

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, 64 yaşındaki Necla Çiftçioğlu’nun Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirmesini soru önergesi vererek meclis gündemine taşıdı.

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Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ölümle sonuçlanan iş kazası meclis gündeminde! mask
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Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çamaşırhanesinde temizlik personeli olarak çalışan Necla Çiftçioğlu, yatak örtülerini ütülediği esnada ütü makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki iş güvenliğinin ne düzeyde olduğunu soran Gergerlioğlu, Necla Çiftçioğlu’nun ütü makinesine sıkışarak yaşamını yitirmesini hastanenin iş güvenliği eksikliği olarak değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun    Bakan Koca’ya ilettiği sorular;                 

1-   Basında yer alan iddialar doğru mudur?

2-   Eğer iddialar doğru ise ölümle sonuçlanan iş güvenliği eksikliğinin sebebi nedir?

3-   Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş güvenliği alanında ne sıklıkla denetleniyor? Son 3 denetlemede elde verileri paylaşabilir misiniz?

4-   Ütü için kullanılan makinelerin iş kazası risklerine karşı koruması var mıdır? Eğer varsa neden devreye girmedi?

5-   Olayla alakalı bir soruşturma başlatıldı mı? Eğer başlatıldıysa akıbeti ne durumdadır?

# var, eğitim, araştırma

03 Şub 2024 - 11:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Hakan - Sokakta yürürken bile nedeni belli olmayan

İşlerden ötürü ölüyoruz arayan yok soran yokkk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:56
01

Eroldemirbek - iş güvenlikçisi yokmuş demek ki olsa öyle salkım saçak çalışılmasını önlerdi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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