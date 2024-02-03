Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ölümle sonuçlanan iş kazası meclis gündeminde!

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çamaşırhanesinde temizlik personeli olarak çalışan Necla Çiftçioğlu, yatak örtülerini ütülediği esnada ütü makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki iş güvenliğinin ne düzeyde olduğunu soran Gergerlioğlu, Necla Çiftçioğlu’nun ütü makinesine sıkışarak yaşamını yitirmesini hastanenin iş güvenliği eksikliği olarak değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Bakan Koca’ya ilettiği sorular;

1- Basında yer alan iddialar doğru mudur?

2- Eğer iddialar doğru ise ölümle sonuçlanan iş güvenliği eksikliğinin sebebi nedir?

3- Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş güvenliği alanında ne sıklıkla denetleniyor? Son 3 denetlemede elde verileri paylaşabilir misiniz?

4- Ütü için kullanılan makinelerin iş kazası risklerine karşı koruması var mıdır? Eğer varsa neden devreye girmedi?

5- Olayla alakalı bir soruşturma başlatıldı mı? Eğer başlatıldıysa akıbeti ne durumdadır?