Hiç endişelenmeyin, ördek ‘GAYE’sine ulaştı !..

Koskoca devlet, kurtarıcı olarak FED yönetim kurulu üyesi bir kadını Merkez Bankası’na direkt getirir mi ?..
Kimse bu kadar salak olamaz…
Uyanık olun…
Türkiye bir dükkan gibi işletiliyorsa…
Kasaya oturttuğunuz insan, en ince ayrıntıları öğrettiğiniz insandır…
Bu insan da, tam borsanın kapanacağı gece istifa ediyorsa…
Hafize de “GAYE”sine ermiş demektir…
Yine, Amerika kasamızı denetledi diyelim…
Hesap soran olacak mı ?..
Buna argo dilde ‘ördeklemek’ denir…
Anlayan anladı…
Koskoca devlet, kurtarıcı olarak FED yönetim kurulu üyesi bir kadını Merkez Bankası’na direkt getirir mi ?..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - bu ülkenin iç düşmanı dış düşmanından çok.
kartepeli - ADAMA SORARLAR BEYNİNİZ İSTİFA ETTİKDEN SONRAMI ÇALIŞMAYA BAŞLADI ADMİN DİYE SORARALAR ARAŞTIRMADAN BİLMEDEN BİRŞEYLER YAZMIŞ OLMAK İÇİN YAZMAYIN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.