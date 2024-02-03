03 Şub 2024 - 11:31- Gündem G:

Hiç endişelenmeyin, ördek ‘GAYE’sine ulaştı !..

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Hiç endişelenmeyin, ördek ‘GAYE’sine ulaştı !.. mask

Koskoca devlet, kurtarıcı olarak FED yönetim kurulu üyesi bir kadını Merkez Bankası’na direkt getirir mi ?..
Kimse bu kadar salak olamaz…
Uyanık olun…
Türkiye bir dükkan gibi işletiliyorsa…
Kasaya oturttuğunuz insan, en ince ayrıntıları öğrettiğiniz insandır…
Bu insan da, tam borsanın kapanacağı gece istifa ediyorsa…
Hafize de “GAYE”sine ermiş demektir…
Yine, Amerika kasamızı denetledi diyelim…
Hesap soran olacak mı ?..
Buna argo dilde ‘ördeklemek’ denir…
Anlayan anladı…
# Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan, türkiye

03 Şub 2024 - 11:31 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Eroldemirbek - bu ülkenin iç düşmanı dış düşmanından çok.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:48
01

kartepeli - ADAMA SORARLAR BEYNİNİZ İSTİFA ETTİKDEN SONRAMI ÇALIŞMAYA BAŞLADI ADMİN DİYE SORARALAR ARAŞTIRMADAN BİLMEDEN BİRŞEYLER YAZMIŞ OLMAK İÇİN YAZMAYIN

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 11:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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