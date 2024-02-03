03 Şub 2024 - 11:42- Siyaset G:

AKP Kocaeli’de heyecanlı bekleyiş

31 Mart’ta gerçekleşecek seçimler öncesi siyasi partiler adayları açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda AKP Kocaeli’de bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde ilçe adayları tanıtım programı gerçekleştiriyor.

Aygün Baş
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31 Mart’ta gerçekleşecek seçimler öncesi siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda AKP Kocaeli’de bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde ilçe adayları tanıtım programı gerçekleştiriyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleşecek program kapsamında ilçe adayları tek tek tanıtılacak. Yoğun katılım gösterilen programda AKP Kocaeli teşkilatının heyecanlı bekleyişi sürüyor.
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03 Şub 2024 - 11:42 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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