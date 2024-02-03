Ünlü komedyen Ricky Gervais ile aynı salonda sahneye çıkacak olan Cem Yılmaz, bilet fiyatıyla ikiye katladı

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren seyircilerle buluşacak. Biletleri 495 TL ile 4 bin 400 TL arasında satışa çıkarılan ve kısa sürede tükenen Yılmaz'ın Viyana'da satışa çıkan bilet fiyatları dikkat çekti. Yılmaz'ın biletleri aynı salonda gösteri sergileyecek dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'i ikiye katladı.

Ünü ülke dışını aşan Cem Yılmaz, dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'in sahneye çıktığı Viyana'daki salonda gösterisini sergileyecek. Yılmaz'ın gösteri biletleri de satışa çıktı. Gervais'in aynı salondaki gösteri bileti 60 euroya satılırken Yılmaz'ın aynı kategorideki bileti 125 euroya satışa sunuldu. Abese İrca hesabı tarafından gündeme getirilen fiyat farkı herkesi şaşkına çevirdi.

BİLETLERİ KARABORSAYA DÜŞÜNCE İSYAN ETMİŞTİ

Cem Yılmaz'ın Türkiye'de dakikalar içinde biten gösteri biletleri geçtiğimiz günlerde 50 bin TL'den karaborsaya düşmüştü. Yaptığı paylaşımla duruma isyan eden Cem Yılmaz, "Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da... Sevgili arkadaşlar İstanbul'da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benimki de o kadar. 30 yıl oldu… Yıllardır 'karaborsa oluyor, lütfen almayın, yapmayın, etmeyin. Sahte bilet bile olur aman!' desem de bu çocuksu çığlık bir anlam bulmuyor… Bunu denetlemesi, yasaklaması, yaptırım uygulamasını da eh ben yapacak olmadığıma göre tek çarem kalıyor gösteri yapmamak. Ha oldu… Son kez söylüyorum ben dört tane gösteri yapmıyorum 100 tane gösteri olacak bu sezonda. Biri, kurum gibi bilet satan bir site görünümüyle internet üzerinden hiçbir sorumluluk almadan 'heyo bilet var 47.800' deyince biri de almayıversen yahu! Allah aşkına yok biletler 50 bin, yok biletler 20 bin, yok biletler 100 üzerinden beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu… Abi önlerden var mı? Parasıyla ha! Ona hiç girmiyorum bile" demişti.

Kaynak: haberler.com