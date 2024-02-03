AKP’li Tutuş’u böyle karşıladılar

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin aday açıklamaları devam ediyor. İşte bu kapsamda en çok merak edilen partilerden biri olan AKP Kocaeli’de de belediye başkan adayları dün itibarıyla belli olmaya başladı. Başkan adayları, adaylıkları için tek tek aranırken AKP Kocaeli’de bütün adayların tanıtılacağı aday tanıtım Töreni ise bugün Kocaeli kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

YOĞUN KALABALIK

Aday tanıtım töreni öncesinde vatandaşlar da ilçe belediye başkan adaylarını farklı şekillerde karşıladı. İşte o karşılamalardan biri de uzun zamandan bu yana belediye başkan adaylığı konuşulan ve dün adaylığı kesinleşen Muharrem Tutuş oldu. Alana oldukça yoğun bir kalabalıkla gelen AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, vatandaşların “İşte teşkilat işte başkan” sloganlarıyla salona girdi.

Karşılamanın ardından açıklamalarda bulunan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Tutuş açıklamasında şunları söyledi,

MİLLETİN TAKDİRİ SANIĞA YANSIYACAK

"İzmitle alakalı heyecanımız tam. Bazı anketlerde spekülasyonlar da olsa bizler neler olduğunu gördük. Milletin takdiri sandığa yansıyacak. Cumhurbaşkanımıza kalben teşekkür ediyorum. Evet yaşımız genç ama tecrübemiz var. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği değeri görüyoruz."