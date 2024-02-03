Kocaelispor’da cumartesi sendromu yaşanıyor

İlk yarı boyunca yenilmeden 11 maç ilerleyen, bunu ikinci yarıda da sürdürürse, mutlak Play-Off’ta yer alacak. Ancak, bugünkü Adanaspor maçından önce, tüm çabalara rağmen maç saati 19.00’a alınmadığı için, Yeşil Siyahlılar taraftarsızlık darbesi yiyecek. Zira, İzmit içindeki esnaf ile vardiyalı çalışan işçiler, Kocaelispor’un en büyük itici gücü oluyor. Bugünkü maçın 19.00’da oynatılmasını isteyen taraftarın isteğini TFF’ye ileten Yeşil Siyahlılar, başarılı olamadı. TFF, yayıncı kuruluşu bahane göstererek maçı yine 16.00’da başlatmaya karar verdi. Bu da taraftar sayısını otomatikman yarı yarıya etkileyecek. Taraftarlar karara isyan ederken, işçiler vardiyada, esnaflar dükkanlarında ekran başından takıma destek verecek.