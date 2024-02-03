Kocaelispor’da cumartesi sendromu yaşanıyor

İlk yarı boyunca yenilmeden 11 maç ilerleyen, bunu ikinci yarıda da sürdürürse, mutlak Play-Off’ta yer alacak. Ancak, bugünkü Adanaspor maçından önce, tüm çabalara rağmen maç saati 19.00’a alınmadığı için, Yeşil Siyahlılar taraftarsızlık darbesi yiyecek. Zira, İzmit içindeki esnaf ile vardiyalı çalışan işçiler, Kocaelispor’un en büyük itici gücü oluyor. Bugünkü maçın 19.00’da oynatılmasını isteyen taraftarın isteğini TFF’ye ileten Yeşil Siyahlılar, başarılı olamadı. TFF, yayıncı kuruluşu bahane göstererek maçı yine 16.00’da başlatmaya karar verdi. Bu da taraftar sayısını otomatikman yarı yarıya etkileyecek. Taraftarlar karara isyan ederken, işçiler vardiyada, esnaflar dükkanlarında ekran başından takıma destek verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.