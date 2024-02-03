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İbrahim Şirin: “Derince’ye faydalı işler yapacağız”

Uzun zamandan bu yana merakla beklenen ve dün itibarı ile isimlerin belli olmaya başladığı AKP Kocaeli’de başkan adayları bugün duyurulacak. Program öncesinde adaylar da salona girmeye başladı

İbrahim Şirin: “Derince’ye faydalı işler yapacağız” mask
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Cihat Polat/Aygün Baş

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin aday açıklamaları devam ediyor. İşte bu kapsamda en çok merak edilen partilerden biri olan AKP Kocaeli’de de belediye başkan adayları dün itibarıyla belli olmaya başladı. Başkan adayları, adaylıkları için tek tek aranırken AKP Kocaeli’de bütün adayların tanıtılacağı aday tanıtım Töreni ise bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

İBRAHİM ŞİRİN DE GELDİ

Aday tanıtım töreni öncesinde vatandaşlar da ilçe belediye başkan adaylarını farklı şekillerde karşıladı. Adaylar birer birer salona gelmeye başlarken Adaylığına ilişkin konuşan Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, şunları söyledi,

MİLLETİN TAKDİRİ SANIĞA YANSIYACAK

“Heyecanlı bir adaylık süreci yaşadık. İl ve ilçe teşkilatımızın destekleri çok büyüktü. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle aday olduk. Tatlı bir heyecanımız var. Derince'mize güzel hizmetler kazandırmak için yola çıktık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıp ilçemize faydalı işler yapacağız”
# aday, var, Yerel Seçimler, AKP, kongre, AKP Kocaeli, Tahir Büyükakın, İbrahim Şirin

03 Şub 2024 - 12:36 - Siyaset

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