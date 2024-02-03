03 Şub 2024 - 12:39- Asayiş G:

Güner Erol hayatını kaybetti

İzmit Lisesi'nde görev yapan Emekli Edebiyat Öğretmeni Güner Erol 75 yaşında hayatını kaybetti

Güner Erol hayatını kaybetti mask

İzmit Lisesi'nde görev yapan Emekli Edebiyat Öğretmeni Güner Erol, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Güner Erol’un cenazesi bugün Derince Çınarlı Mahallesi Gülerevler Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek.
# güner erol, emekli

03 Şub 2024 - 12:39 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.046.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL