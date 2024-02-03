“TAZE KAN” ERTUĞRUL SAĞLAM’A SÖKMEZ



Yıllardır takip ederiz ve hepimiz aynı noktada birleşiriz:

Taze kan değişikliğiyle antrenörler görevden alınır yerine yenisi atanırsa, o takım iki-üç günde kendine gelir ve rakibini darmadağın eder…

Bunun takım içinden bir çok sebepleri vardır… Mesela 11’de oynayıp hocasını istemeyen, ya da yedek kalıp hocasını gönderen, yeni hoca gelince de formayı kapanlar, takımı içen içe oyar…

Ama şimdi bu konular yazının konusu değil…

Toros Kaplanı Adanaspor’da iki hoca birden değişti, farklı yenilgiler can yaktı…

Kocaeli Birlikspor macerası yaşayan Kemal Kılıç göreve getirildi…

Ertuğrul sağla, bu tip değişikliklere karşı önlem alan bir teknik adam…

Yalçın Koşukavak, Serkan Özbalta, Hakan Kutlu karşısında bunları uyguladı…

Bu teknik adamların ilk yarıda takımın başına geçtikten sonra Ertuğrul Sağlam karşısına çıkmaları, hocanın kazanmasını engelleyemedi…

Bugünkü maçta da bence Kemal Kılıç Adana’ya taktik güç verecektir ama, transfer yapamadıkları için Kocaelispor, kadro olarak yine üstün gelecektir…

Ertuğrul Sağlam da taze kana karşı en bilgili hocadır…

Bekleyelim görelim…