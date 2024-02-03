KADRO BELİRSİZLİĞİ VAR, AMA MUHTEMEL ONBİR ŞÖYLE:

Kazanan takım bozulmaz derler. Eyüpspor ve Altay’ı üst üste yenen takım çok fazla değişmedi. Ancak İzmir’de gollerin son 15 dakikada gelmesi ve sergilenen temposuz futbol kafaları karıştırdı. Galibiyetten kimse memnun kalmadı ve Adana maçı öncesi endişe yaşadı. Haftalardır izlenen Adanaspor’un da bugün değişik bir anlayışla sahaya çıkacak olması, tedirginlik yarattı. Dün son idmanını yapan takımda kadro hemen hemen kesinleşti…

İşte tahmini onbir:

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

YUSUF ABDİOĞLU

EMİR ORTAKAYA

ATİLA TURAN

VUKOVİÇ

CANDEİAS

YUSUF CİHAT

SHEİDAYEV (BARIŞ)

BERİDZE

TANKE