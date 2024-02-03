KADRO BELİRSİZLİĞİ VAR, AMA MUHTEMEL ONBİR ŞÖYLE:

Kazanan takım bozulmaz derler. Eyüpspor ve Altay’ı üst üste yenen takım çok fazla değişmedi. Ancak İzmir’de gollerin son 15 dakikada gelmesi ve sergilenen temposuz futbol kafaları karıştırdı. Galibiyetten kimse memnun kalmadı ve Adana maçı öncesi endişe yaşadı. Haftalardır izlenen Adanaspor’un da bugün değişik bir anlayışla sahaya çıkacak olması, tedirginlik yarattı. Dün son idmanını yapan takımda kadro hemen hemen kesinleşti…
İşte tahmini onbir:
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
YUSUF ABDİOĞLU
EMİR ORTAKAYA
ATİLA TURAN
VUKOVİÇ
CANDEİAS
YUSUF CİHAT
SHEİDAYEV (BARIŞ)
BERİDZE
TANKE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.