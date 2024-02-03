JPMorgan'dan şaşırtan Gaye Erkan yorumu

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, Merkez Bankası'nda (TCMB) Hafize Gaye Erkan'ın istifası ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasına dair dikkat çeken bir değerlendirme notu yayımladı.

Notta, "Para Politikası Kurulu'nun şimdi daha şahin olmasının muhtemel olduğunu düşünerek TCMB'deki başkan değişimini dezenflasyon ve TL için olumlu buluyoruz" denildi.

Bankanın ekonomistlerinden Fatih Akçelik imzalı notta "Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne karşı daha duyarlı olması muhtemel olduğundan faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Notta ayrıca, Karahan'ın enflasyonla mücadele için para politikası ile maliye politikası arasında koordinasyonu artırmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Öte yandan, TCMB başkanının görev süresine dair belirsizliğin sürdüğü ve politika değişikliği konusunda şüpheye neden olduğu da notta vurgulandı.

PPK ÜYELERİNİN DURUŞLARI

Fatih Karahan'ı "şahin" olarak nitelendiren banka, Karahan, Cevdet Akçay ve Hatice Karahan'ın Para Politikası Kurulu'na (PPK) atanmaları sonrasında TCMB'nin faiz artışlarına hız verdiğini hatırlattı.

Notta ayrıca, ani başkan değişimlerinin yatırımcıları rahatsız ettiği ancak Karahan'ın gelişinin olumlu olduğu vurgulandı.

PPK'da Elif Haykır Hobikoğlu ve Fatma Özkul'ın duruşlarının bilinmediği ancak Karahan ile birlikte diğer şahin üyeler Cevdet Akçay ve Hatice Karahan'ın kurul kararlarına daha dezenflasyon odaklı olarak liderlik etmelerinin muhtemel olduğu belirtilen notta, son PPK açıklamasındaki güvercin eğilimin terse dönmesinin muhtemel olduğu görüşü yer aldı.

8 ŞUBAT'A İŞARET EDİLDİ

Notta ayrıca, Fatih Karahan'ın gelecek hafta perşembe günü (8 Şubat) yapılacak TCMB Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda şahin bir yönlendirme yapacağı beklentisine yer verildi.

Notta, daha uzun süre yüksek faizin yanı sıra makro ihtiyati tedbirlerde de sıkılaşma beklentisi yer aldı.

"Bir faiz indirimi yerine faiz artışının şu an daha muhtemel olduğunu düşünüyoruz" denilen notta, yukarı yönlü risklerin farkında olunduğu belirtilerek gerçekte bir faiz artışının yapılacağına henüz inanılmadığı da aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Karahan'ın onun desteğiyle atandığını açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da Karahan'ı desteklediği aktarılan notta, "Yönetilen enerji fiyatlarında, ücretlerde ve vergilerde artışı sınırlandırarak 2024'ün ikinci yarısında enflasyonda düşüşü görmek için para ve maliye politikası arasındaki koordinasyonun kritik olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Kaynak: SÖZCÜ