Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kıracağız!

Cihat Polat/Aygün Baş

AKP Kocaeli tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısının başlamasının ardından aday tanıtım töreninin açılış konuşmasını yapan AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, şunları söyledi:

“31 Mart seçimleri için yeni bir menzildeyiz. Kocaeli’nin evladı, şehrimize liyakatle 5 yıl hizmet eden başkanımız Tahir Büyükakın, yeniden aday olarak çalışmalara başladı. Allah’ın izni ile kendi rekorumuzu yenerek bir kez Kocaeli’yi kazanacağız. Ben özellikler burada tüm aday adayı olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün itibari ile her ilçede aday adaylarımızdan bir adayımız belli olmuştu. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize öyle ders verdi

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Allah’a şükür bazı partilerin bazı sıkıntıları bize hiç bulaşmadı. Kriz, kaos bize hiç bulaşmadı. Özellikle bu süreçte Cumhur İttifakı ortaklarımız olan Milliyetçi Hareket Partisine, hem de burada hiç aday çıkarmayarak bize destek olan Büyük Birlik Partisine teşekkür ediyorum.

MASA DAĞITMADIK

Biz Cumhurbaşkanımızla toplantımız genel başkan yardımcımız da vardı. Biz bu sözleri verirken sizlere güvendik. Bu sözü verirken biz MHP’nin teşkilatına, BBP’deki kardeşlerimize güvendik. Çünkü bizim birlikteliğimiz masa dağıtmayan bir birliktelik. Allah razı olsun hepinizden.”