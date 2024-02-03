Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kıracağız!

Cihat Polat/Aygün Baş
AKP Kocaeli tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısının başlamasının ardından aday tanıtım töreninin açılış konuşmasını yapan AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, şunları söyledi:
“31 Mart seçimleri için yeni bir menzildeyiz. Kocaeli’nin evladı, şehrimize liyakatle 5 yıl hizmet eden başkanımız Tahir Büyükakın, yeniden aday olarak çalışmalara başladı. Allah’ın izni ile kendi rekorumuzu yenerek bir kez Kocaeli’yi kazanacağız. Ben özellikler burada tüm aday adayı olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün itibari ile her ilçede aday adaylarımızdan bir adayımız belli olmuştu. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize öyle ders verdi
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Allah’a şükür bazı partilerin bazı sıkıntıları bize hiç bulaşmadı. Kriz, kaos bize hiç bulaşmadı. Özellikle bu süreçte Cumhur İttifakı ortaklarımız olan Milliyetçi Hareket Partisine, hem de burada hiç aday çıkarmayarak bize destek olan Büyük Birlik Partisine teşekkür ediyorum.
MASA DAĞITMADIK
Biz Cumhurbaşkanımızla toplantımız genel başkan yardımcımız da vardı. Biz bu sözleri verirken sizlere güvendik. Bu sözü verirken biz MHP’nin teşkilatına, BBP’deki kardeşlerimize güvendik. Çünkü bizim birlikteliğimiz masa dağıtmayan bir birliktelik. Allah razı olsun hepinizden.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Has Derinceli - Ne belediye işçisi ne Gümüşhane ne kelkit ne zeki Aygün culer hiçbiri iboya oy vermez.altin tepside sunuldu sertife hayırlı olsun.derincem yazık oldu 30 senelik bir kale yıkılacak ona üzülüyorum.derincenin vebali Tahir Efendi'nin üstüne olacak derinceli seni hiç bir zaman affetmeyecek Tahir efendi...
Muroo Abi - Yav hehe
Koz - hangi rekor algı yönetme . son seçimde hedefiniz kaç vekildi? 9 vekil...kaç vekil çıkardınız 6 vekil. ortağınız mhp vekili de yok artık....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.