Büyükakın, “13’te 13 yapacağız”

Cihat Polat/Aygün Baş

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin aday açıklamaları devam ediyor. İşte bu kapsamda en çok merak edilen partilerden biri olan AKP Kocaeli’de de belediye başkan adayları dün itibarıyla belli olmaya başladı. Başkan adayları, adaylıkları için tek tek aranırken AKP Kocaeli’de bütün adayların tanıtılacağı aday tanıtım Töreni ise bugün Kocaeli kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

EMANET MAKAMI

Aday tanıtım töreninin açılış konuşmasını yapan AKP İl Başkanı Şahin Talus’un ardından kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında şunları söyledi,

“İlk gün başladığımızda şöyle demiştik: Bu hayat şehre adanmış bir hayattır. Aslolan millete hizmet etmektir. Millete efendiler yoktur, millete hizmet etmek vardır. Bu bir emanet makamıdır ve bu emanet makamından er ya da geç kalkılacaktır. Her gün bu bilinçle hareket ettik.

MEZARLIKLAR BAŞKANLARLA DOLU

Her zaman sizinle buluşmalarımızda söylüyorum: Mezarlıklarda vazgeçilmez insanlardan çok sayıda var. Mezarlıklarda çok sayıda belediye başkanları var. Emanet olduğunu unutmadan millete hizmet edenler, milletin arasından yüzlerinin akıyla geziyorlar. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir.

ALGI BELEDİYECİLİĞİ

Bir başka şeyi geçtiğimiz seçimlerden sonra gördük. Gerçek belediyecilikten başka belediyecilikten başka belediyecilikte başka belediyecilik mi var? Var. Şehri sel götürürken Bodrum’da tatilde olanlar var mesela. Yuh yok, bize yakışmaz. Kar her yeri kaplamışken, trafik açılmamışken büyük elçilerle yemek yeme belediyeciliği var mesela. Belediye Başkanlığını son 6 ayda hatırlayanlar var. Sosyal medya belediyeciliği var, algı belediyeciliği var.

GERÇEK BELEDİYECİLİK

Sürekli algı yaratmaya çalışan, mağdurum da mağdurum, beni çalıştırmıyorlar diye her fırsatta kavga çıkarmak isteyen bir belediyecilik de var. Mesela gelirsek bir kişiyi bile işten çıkarmyavağımz deyip, namus sözü verip ondan sonra insanları kapıya koyan bir belediyecilik var. İstanbul’da, Ankara’da, Bolu’da, diğer belediyelerde gördük mü? Ne diyorlardı bize? Biz gerçek belediyecilik yapacağız diyorlardı. Gerçek belediyecilik hesap veren belediyeciliktir.

ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERMEYECEĞİZ

Biz en başından beri, Allah için böyle yaptık. Sayısız çalıştaylar düzenledik. Beraber çalıştık. Hiçbir zaman böbürlenmedik, kibirlenmedik. Aslolanın hizmet etmek olduğunu en kıymetli makam olduğunu biz alemlere rahmet olan peygamber efendimizden öğrendik. Biz bu milletin hizmetçisiyiz ve bununla da her zaman gurur duyduk. Önümüzdeki süreçte de seçime kadar Kocaeli’de tam da bize yakışır şekilde önümüzdeki süreci bir demokrasi şöleni gibi geçireceğiz. Onların eleştirilerine, haddi aşan cümlelerine hiçbir şekilde cevap vermeyeceğiz, bu böyle biline. Biz sözümüzü hep tutuk, bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz. Popülizm kıskacına bu şehri asla teslim atmayacağız. Bu millete şimdiye kadar hiç yalan söylemedik, Allah’ın izniyle bundan sonra da söylemeyeceğiz.

13’TE 13 YAPACAĞIZ

En iyi belediyeciliği, gerçek belediyeciliği en iyi biz yaparız. Bizden daha iyi yapacak biri varsa, o da bizden biridir. Bugüne kadar ben daha iyi hizmet ederim yarışı vardı. Arkadaşlarımız medeni bir şekilde aday adayı oldular. Benimle birlikte 13 adayımız var. Size tahmin söylemiyorum, sandık sonucu. Bu ilin 12 ilçesinin 12’sinde de Cumhur İttifakı birinci çıktı mı? Çıktı. Büyükşehir’de de aynı şekilde. Sandık sonuçlarına göre biz yine aynı şekilde devam edersek, 12’de 12 , Büyükşehir ile 13’te 13 demektir. O güne kadar tek tek gezere, kapı kapı gezerek, bütün teşkilat mensuplarımız çalışmaya söz veriyor mu?”