Kocaelispor 8 numarasını buldu

PRENSİPTE ANLAŞILDI
Kocaelispor, Dinamo Tiflis forması giyen 27 yaşındaki Gürcü futbolcu Giorgi Kharaishvili ile prensipte anlaşmaya vardı. Ön protokol imzalanan Giorgi Kharaishvili, bir aksilik olmazsa pazartesi sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi imzayı atacak.
ANLAŞMA 1 BUÇUK YILLIK
Temsilcimiz Kocaelispor, Dinamo Tiflis forması giyen Giorgi Kharaishvili ile anlaşmaya vardı. Gürcü oyuncu Dinamo Tiflis ile çıktığı 31 maçta 8 gol attı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın da istediği futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı ve bir miktar ödeme de yapıldı. Gürcü oyuncunun hafta başında sağlık kontrolünden geçip takıma katılması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.