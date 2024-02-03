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Kocaelispor 8 numarasını buldu

Devre arası transfer çalışmalarında 8 numara için yoğun mesai harcayan Kocaelispor, aranan kanı buldu. 8 numara transferi için Dinamo Tiflis forması giyen 27 yaşındaki Gürcü futbolcu Giorgi Kharaishvili ile prensipte anlaşmaya varıldı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor 8 numarasını buldu mask

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Kocaelispor, Dinamo Tiflis forması giyen 27 yaşındaki Gürcü futbolcu Giorgi Kharaishvili ile prensipte anlaşmaya vardı. Ön protokol imzalanan Giorgi Kharaishvili, bir aksilik olmazsa pazartesi sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi imzayı atacak.

ANLAŞMA 1 BUÇUK YILLIK

Temsilcimiz Kocaelispor, Dinamo Tiflis forması giyen Giorgi Kharaishvili ile anlaşmaya vardı. Gürcü oyuncu Dinamo Tiflis ile çıktığı 31 maçta 8 gol attı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın da istediği futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı ve bir miktar ödeme de yapıldı. Gürcü oyuncunun hafta başında sağlık kontrolünden geçip takıma katılması bekleniyor.
# Kocaelispor, Giorgi Kharaishvili, sağlık, Ertuğrul Sağlam

03 Şub 2024 - 13:56 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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