Bülent Sarı'dan adaylara ilişkin açıklama!

CHP Kocaeli'de Kocaeli Büyükşehir ve 9 ilçede adaylarını belirledi. Belirlenen adaylara ilişkin CHP İl Başkanı Bülent Sarı açıklamada bulundu. Sarı açıklamasında "1 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için yarışacak adaylarımız belli olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi sonrası Kartepe'de Nilay Merttürk, Darıca'da Saide Çalışkan, Karamürsel'de Ahmet Çalık'ın adaylıkları açıklanmıştı.

Gerçekleşen diğer MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından, Kocaeli’nin diğer ilçelerinde ise;

Derince ilçemizde Sertif Gökçe, Çayırova ilçemizde Muharrem Gökçe’nin aday olmasına karar verildi.

21 Ocak Pazar günü ön seçime gittiğimiz ve tüm kente Cumhuriyet Halk Partili olma şuurunu gösterdiğimiz Körfez ve İzmit ilçelerimizde bir demokrasi şölenine şahitlik ettik. Ön seçimle İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'i yeniden İzmit'e, Körfez'e de Tayfun Balıkçı'yı üyelerimiz aday olarak gösterdi.

ÖN SEÇİMLE 2 İLÇE ADAYINI BELİRLEDİK

Adaylarımızın açıklandığı ilçelerimizde başkan adayları yıllardır sosyal demokrat belediyecilik hasreti çeken vatandaşlarımızla buluşuyorlar. Onlar aralıksız çalışmalarına devam ederken bugün ilave merakla beklenen Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve Kandıra Belediyesi için adaylarımız parti meclisinde onaylanarak sosyal demokrat belediyeciliği şehrimizle buluşturacak yürüyüşlerine başladılar. Gölcük’te Özgür Yılmaz ve Knadıra’da ise Serkan Açıkgöz açıklanan isimlerimiz oldu.

RUHSUZ VE SAHİPSİZ HALİNDEN KURTARACAK!

Kocaeli'nin dört bir yanından heyecanla beklenen Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak Sayın Atasoy Bilgin açıklandı ve yola çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olarak Atasoy Bilgin'in açıklanmasıyla birlikte, şehrimizi ruhsuz ve sahipsiz halinden kurtaracak büyük bir adım atılmış oldu. Atasoy Bilgin başkanımız ve bugüne kadar açıklanan tüm ilçe adaylarımızla birlikte, Kocaeli'yi sosyal demokrat belediyecilik anlayışının, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi haline getireceğiz.

ZAFER GÜNÜNE KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Yeni ilan edilen adaylarımızla birlikte, tüm adaylara başarılar diliyorum. Sadece ve sadece kentimizi daha çağdaş bir hale getirmek ve Kocaeli'nin geleceğine odaklanma zamanı geldi. Biliyoruz ki, öğrencileri düşünmeyen, asgari ücretlileri açlık sınırının altında çalıştıran, emeklilerimizi kirasını bile ödemeyecek bir ücrete mahkum eden AKP zihniyetine, vatandaşlarımız 31 Mart'ta artık dur diyecekler. Zafer gününe kadar mücadeleye devam edeceğiz!

KARARLILIKLA İLERLEYECEĞİZ

Kocaeli'nin geleceği için, Atasoy Bilgin ve güçlü ekibimiz ile birlikte, halkımızın refahını ve mutluluğunu öncelik haline getireceğiz. Çalışmalarımızı, adalet, eşitlik ve kardeşlik temelinde sürdürecek, Kocaeli'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çaba göstereceğiz. Her bir Kocaelili'nin huzurunu ve mutluluğunu sağlamak için, birlik ve beraberlik içinde, kararlılıkla ilerleyeceğiz."İfadelerini kullandı.