Yavuz, AKP Kocaeli’nin adaylarını açıkladı! İşte adaylar!

Has Derinceli - Ne belediye işçisi ne Gümüşhane ne kelkit ne zeki Aygün culer hiçbiri iboya oy vermez.altin tepside sunuldu sertife hayırlı olsun.derincem yazık oldu 30 senelik bir kale yıkılacak ona üzülüyorum.derincenin vebali Tahir Efendi'nin üstüne olacak derinceli seni hiç bir zaman affetmeyecek Tahir efendi...