Yavuz, AKP Kocaeli’nin adaylarını açıkladı! İşte adaylar!

AKP 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kocaeli’nin 12 ilçesinde seçimde yarışacak olan belediye başkan adayları tanıtım programı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hazırlıkların sabahın erken saatlerinde başladığı aday tanıtım toplantısında partililer kapı önünde davul ve zurnayla karşılandı. Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen adaylar da kapı önünde sloganlarla karşılandı.
YOĞUN KATILIM
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un konuk olarak katıldığı tanıtım toplantısına AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, MHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Elif Demircioğlu, MKYK Yedek Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, MKYK Yedek Üyesi Mehmet Ali Okur, MKYK Yedek Üyesi Serpil Yılmaz, AKP, MHP ve BBP İlçe Başkanları katılım sağladı.
ADAYLAR TANITILDI
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz konuşmasının ardından 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’nin 12 ilçede yarışacağı adayları açıkladı. Teker teker tüm isimleri açıklayan ve tanıtan Yavuz tüm başkan adaylarına ‘Hayırlı olsun’ ifadelerini kullandı. Yavuz’un isimleri açıkladığı sırada vatandaşlar ise alkış ve ıslıklarla adayları destekledi.
İŞTE ADAYLAR
AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, İzmit Belediye Başkan Aday Adayları Muharrem Tutuş, Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Efe Derince - Bir Derinceli olarak oyum ilçe CHP başkan adayı Sertif Gökçe, büyükşehir belediye başkanı adayı Yeniden Refah Partisi adayı Prof Dr.. Doğan Aydal. Neden diye sorarsanız çalmaz,kul hakkı yemeyecek olduklarına inandığım için. Herkese sevgiler.
Halk Gibi Perişan Olun - İnşallah halkı,ülkemizi perişan ettiğiniz gibi sizlerde perişan olur sandığa gömülürsünüz.Sizin iftira ,çamur atma,dini siyasete karıştırma şaibelerimizle karşınızdaki adayların işi zor ama umarım halk gerçekleri görmüştür.
Has Derinceli - Ne belediye işçisi ne Gümüşhane ne kelkit ne zeki Aygün culer hiçbiri iboya oy vermez.altin tepside sunuldu sertife hayırlı olsun.derincem yazık oldu 30 senelik bir kale yıkılacak ona üzülüyorum.derincenin vebali Tahir Efendi'nin üstüne olacak derinceli seni hiç bir zaman affetmeyecek Tahir efendi...
Darica Ak Parti̇li̇ - Darıca da oylar CHP ye hemde binlerce hodri meydan ak partili olarak
M. Karali - Sen akp li falan değilsin. Bırak şimdi algı yapmayı.
R.kurt - inşallah 13te 0 kaybedersiniz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.