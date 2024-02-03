Ali İhsan Yavuz: Nice olmaz denilenler oldu

CİHAT POLAT/AYGÜN BAŞ

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin aday açıklamaları devam ediyor. İşte bu kapsamda en çok merak edilen partilerden biri olan AKP Kocaeli’de de belediye başkan adayları dün itibarıyla belli olmaya başladı. Başkan adayları, adaylıkları için tek tek aranırken AKP Kocaeli’de bütün adayların tanıtılacağı aday tanıtım Töreni ise bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Aday tanıtım töreninin açılış konuşmasını yapan AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ardından kürsüye çıkan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

DAVA BİLİNCİ İÇİNDE

“Ben Kocaeli’de olmaktan büyük keyif duyuyorum. Çünkü Kocaeli, gerçekten bizim gözbebeğimiz bir şehir. Ve bu şehirde Aday tanıtım programı için bulunduğum için büyük bir zevk, büyük bir mutluluk duyuyorum ve Kocaelili hemşehrilerimizle yan yana, omuz omuz bulunduğumuzdan ötürü size teşekkür ediyorum. Rabbime de hamd ediyorum. Ben de çok uzun süredir siyaset yapıyorum AK Parti’de. Bu partide siyaset yapan herkes, ben de öyle tam bir dava bilinci içinde yapıyoruz Bizim için bu makamlar ancak milletimize hizmet etmek için var olabilir.

BİR BİR OLDU, HAYATA GEÇTİ

Biz isteyebiliriz, Biz arzu edebiliriz, biz olalım diye uğraş da verebiliriz. Ama bize bir yer verilmedi diye bırakıp gidemeyiz, motivasyonumuzu bozamayız, biz makam olsun veya olmasın bu davanın birer neferi olarak çalışmaya ve millete destek vermeye devam etmeye mecburuz. Biz çok büyük işlere imza attık. İbrahim ağabey de buradaydı, İbrahim abi gibi birçoğunuz benden çok daha iyi bilir: Nice olmaz denilenler oldu, nice yapılamaz denilenler yapıldı. Benim dahi hayal sınırımın ötesine geçen işler, bir bir oldu ve hayata geçti.

ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

2000’li yıllara gidelim, bize birer kağıt vermiş olmuşlar, 2024 için hayallerinizi yazın deseler belki çok çok azımız Ayasofya’nın açılabileceğini düşünürdü. Hiçbiriniz bir avukat kardeşimizin duruşmalara başörtüsü ile gireceğini öngöremezdi. Hiçbirimiz bugün başörtülü birinin savcı, hakim, polis olabileceğini düşünemezdi. Çok büyük işler yaptığından, Tahir Başkanım başta olmak üzere, belediye başkanlarımızın çok güzel işler yaptığından hiçbirimizin şüphesi yok. Cumhur İttifakı kapı gibi ayakta, tam bir ilkesellik içinde çok bereketli işlere imza atıyor. Bugüne kadar görev yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bayrağı devralan arkadaşlarımızın da çok iyi işler yapacağından eminiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.”