YRP ittifak kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yerel seçim için kararını açıkladı.

Erbakan, söyle konuştu:

-Müzakere sürecinde karşımıza 5 sebep çıktı. Bu seçimin 14 Mayıs'tan önemli bir farkı olduğunu gördük.

-Milletimiz bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. 14 Mayıs'ta milletimiz fedakarlık yaparak ittifak istiyordu.

-Bizim önceliğimiz milletimizin bizden beklentisidir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletimizin bizden beklentisi dikkate alarak Cumhur İttifakı içinde yer almıştık ancak bu seçimde millet ittifakın içinde yer almamızı istemiyor.

-İkinci sebep, teşkilatlarımız da ittifakın içinde yer almamızı istemiyordu. Bir önceki seçimde teşkilatların yüzde 60'ı istemiyordu, bu seçimde yüzde 95'i istemiyor.

-Üçüncüsü, biz bu seçimlere beka seçimi olarak bakmıyoruz. Dördüncü husus da 14 Mayıs'taki karşı blok bu seçimlere ittifak olarak girmiyor. Karşı blokta böyle bir kenetlenme yoksa burada da ittifak yapılması ciddi bir husus olarak görülmüyor.



-Beşinci husus, AKP ile yapılan görüşmelerde AKP'nin bize adil tekliflerle gelmemiş olmasıdır. İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık.



-Madem İstanbul ve Ankara'nın CHP zihniyetinden kurtarılmasını istiyoruz, o zaman muhataplarımızdan da bu yaklaşımı görmemiz lazımdı. AKP ile bu seçimlerde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarımızı çıkarmaya karar verdik.